Erol Evgin Bursa'da konser verdi

BURSA (AA) - Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Bursa'da sahne aldı.

Evgin'in Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı, gecede "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" ve "İşte Öyle Bir Şey" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Evgin gecede, müzik yaşamından anılar, anekdotlarla şiirler de söyleyerek izleyenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin sonunda Evgin ve orkestrası Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.