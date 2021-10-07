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Erol Evgin Bursa'da konser verdi

AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Bursa'da sahne aldı.

BURSA (AA) - Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Bursa'da sahne aldı.

Evgin'in Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı, gecede "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" ve "İşte Öyle Bir Şey" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Evgin gecede, müzik yaşamından anılar, anekdotlarla şiirler de söyleyerek izleyenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin sonunda Evgin ve orkestrası Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Erol Evgin Bursa'da konser verdi

Erol Evgin Bursa'da konser verdi

Erol Evgin Bursa'da konser verdi

Erol Evgin Bursa'da konser verdi
AA / Fatma Nur Söğütlü - Son Dakika Haberleri
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