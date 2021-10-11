Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi Kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF'ten Anlamlı Ziyaret

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı UNICEF teknik desteğiyle uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında; İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın İrfan Zeki ER, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Sayın Nihal GÖZÜYAŞLI, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Müsteşar Sayın Angel GUTIERREZ-HIDALGO, UNICEF Bölge Direktörü Sayın Afshan KHAN, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de DOMINICS ve beraberindeki heyet Esenyurt Yusuf ÖZVATAN Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Türkiye'de erken çocukluk eğitimi alanında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi edinen heyet, Proje kapsamında uygulanan "Toplum Temelli Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Hizmet Modeli" kapsamında geliştirilen "Benim Oyun Sandığım Eğitim Seti"nin erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişimi olmayan ailelere dağıtımı yaptı.

Ziyaret kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve UNICEF iş birliğinde yapılan çalışmalar yerinde incelenirken gelecekte düzenlenecek faaliyetlere ilişkin de görüş alış verişinde bulunulmuştur.

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