Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı - Haberler
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Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

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Denizli'de, alkollü olduğu belirlenen genç kadın, yere düşen erkek arkadaşının üzerinden otomobille geçti. Kafası ezilen talihsiz adam feci şekilde can verdi. Çiftin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, erkek arkadaşını otomobille üzerinden geçerek öldüren kadının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı.

Olay önceki gün Denizli'de yaşandı. İkili arasında tartışma çıktı. Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı. Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat Avcı'nın kafasının üzerinden geçti.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

Aracından indikten sonra sevgilisini feci halde gören kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Cinayet Masası polislerinin ifadesini aldıkları Dilek Düşçü, kavga ederken araçtan inen Avcı'yı fark edemeyerek ezdiğini söyledi. Ancak güvenlik kameralarında, genç kadının araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği, ardından iki kez bilinçli olarak üzerinden geçtiği görüldü. Bunun üzerine Dilek Düşçü cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Kuşçu, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

Korkunç olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, erkek arkadaşın otomobille üzerinden geçerek öldüren kadının sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı
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Yorumlar (1)
Hülya Demir:Bende de var alan varsa
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