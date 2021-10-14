Ergun Demirsoy kimdir? Prof. Dr. Ergun Demirsoy kaç yaşında, nereli? Ergun Demirsoy biyografisi!

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi bölümünde tamamladı. İhtisasının ardından Türkiye'nin en önemli kalp cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez ile 10 yıl birlikte çalıştı. Peki, Ergun Demirsoy kimdir? Prof. Dr. Ergun Demirsoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ergun Demirsoy mesleği nedir? Ergun Demirsoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. ERGUN DEMİRSOY KİMDİR ?

1965 Trabzon doğumlu olan Ergun Demirsoy, Trabzon'da futbol başarısıyla öne çıktı.Bir yandan Tıp eğitimini sürdürürken, diğer yandan futbol oynayan ender sporcular arasında yer aldı.Trabzonspor amatör takımının profesyonel lige geçtiği dönemde, Çapa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar cerrahisi bölümünü kazandı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi bölümünde tamamladı. İhtisasının ardından Türkiye'nin en önemli kalp cerrahlarından Prof. Dr. Bingür Sönmez ile 10 yıl birlikte çalıştı.

Bu dönemde, bütün cerrahları düşündüren, açık kalp ameliyatları onu da düşündürüyordu. Birlikte çalıştıkları;Prof. Dr. Bingür Sönmez ile, bazı Kalp kapak ameliyatlarını göğüs kafesini kesmeden yapıyorlardı. Bu da bir anlamda, mini bypass'ın ilk kıvılcımı gibiydi.

Akademik gelişimi içi yurtdışında önemli merkezlerde bulunan Demirsoy, Belçika'da robotik ameliyatların da yapılmakta olduğu merkezde (OLV Clinic-Aalst)'de, İsviçre'de Cenevre Üniversitesinde (University of Geneva) çalıştı. Ayrıca Amerika'da; Chicago'da Loyola Üniversite'nde Kalp ve Akciğer Nakli üzerine çalıştı.

Bu arada "Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü"nün organizasyonuyla Hint Okyanusu'nda bulunan Mauritius Adası'nda bir ayı aşkın süreyle gönüllü olarak çalışıp, orada çok sayıda açık kalp ameliyatları yaptı.

2008 yılında, Prof Dr İsmet Dindar ile birlikte Ordu'da kalp cerrahisi bölümünün kurulması çalışmalarında bulundu. Kapsamlı bir ameliyathane oluşturulduktan sonra, gönüllü olarak hafta sonları burada 2 yıl boyunca genç cerrahlarla birlikte ameliyatlar gerçekleştirdi. O dönem buradagenç kalp cerrahları yetişti. Şimdi başarılı ameliyatlar burada sürdürülüyor.

2004 yılında doçent olan Demirsoy, profesörlük ünvanını 2010 yılında Anabilim Dalı başkanlığını yaptığı Yeditepe Üniversitesi'nden aldı.

Daha sonraBahçeşehir Üniversitesinde, hem Anabilim Dalı Başkanı, hem de Cerrahi Bölümler başkanlığı görevlerinde bulunan Demirsoy, halen Beykent Üniversitesinde akademik kadro üyesi olarak genç hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Prof Dr. Ergun Demirsoy 2014 yılından beri ameliyatlarını görev yaptığı Şişli Kolan Hastanesi'nde gerçekleştiriyor.

Çok sayıda ulusal ve uluslarası akademik makalesi yayınlanan Demirsoy, 2016 yılından beri Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

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