Ergani Kaymakamı Karaaslan, yapacakları çalışmaları aktardı - Haberler
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Ergani Kaymakamı Karaaslan, yapacakları çalışmaları aktardı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Kaymakamı Karaaslan, yapacakları çalışmaları aktardı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, herkese hizmet götürmek için çabalayacaklarını söyledi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, herkese hizmet götürmek için çabalayacaklarını söyledi.

Karaaslan, yaptığı açıklamada, halka hizmet için var olduklarını, belediyenin tüm kaynaklarını vatandaşlara hizmet odaklı yönlendireceklerini, belediyeyi vatandaşlarla yöneteceklerini belirtti.

İlçenin yolundan suyuna, kanalizasyonundan alt ve üst yapı hizmetlerini gerçekleştirmek için geldiklerini aktaran Karaaslan, atandığından beri ilk önce vatandaşla iletişim sağlamak için halk günleri yaptıklarını bildirdi.

Köyleri ziyaret etmeye başladıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Kurumları ziyaret ediyorum. Yoğun olmadığım zamanlarda herkesle görüşmeye çalışıyorum. Tanıma sürecini geçiriyoruz. Benden önce görev yapan Kaymakamların başlattığı yatırımlara devam ediyoruz. Ergani çok güzel bir ilçe, Diyarbakır'ın en büyük ilçesi. Bunun bilincinde inşallah güzel yatırımlarla Ergani'ye hizmet sunmaya çalışacağız."

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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