Ergani'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Ergani'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Ergani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Ergani ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ergani'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Ergani'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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