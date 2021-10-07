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Erasmus+ KA210 Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Erasmus+ KA210 Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi tarafından 06. 10. 2021 tarihinde saat 20. 00'de Zoom üzerinden Erasmus+ KA210 Küçük Ölçekli Ortaklıklar projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GAZİANTEP (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Ar-Ge Birimi tarafından 06. 10. 2021 tarihinde saat 20. 00'de Zoom üzerinden Erasmus+ KA210 Küçük Ölçekli Ortaklıklar projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yapılan toplantıya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Şeyma DOĞAN da katılarak çevrimiçi başvuru formunun nasıl doldurulacağı konusunda uygulamalı olarak eğitim verdi.

Açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin EROL, Erasmus+ projelerinin önemi üzerinde durarak katılımcılara başarılar diledi.

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Haber: Erasmus+ KA210 Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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