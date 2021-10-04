Endonezyalı çiftçiler Japonya'nın kömür santrallerini finanse etmesini protesto etti
AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yürüyüşten detaylar Pankart tutan eylemciler Protestodan detaylar CAKARTA - Endonezyalı çiftçiler ve çevre aktivistleri başkent Jakarta'daki Japon Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yürüyüşten detaylar
Pankart tutan eylemciler
Protestodan detaylar CAKARTA - Endonezyalı çiftçiler ve çevre aktivistleri başkent Jakarta'daki Japon Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Japonya hükümetinin Batı Java eyaletinin Indramayu bölgesinde inşa edilecek kömürle çalışan elektrik santralini finanse etmekten vazgeçmesini talep ettiler.