En Önemli Stratejik Alanlardan Bir Tanesi Eğitimdir

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde Logo Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Mehmet Tuğrul Tekbulut ve eşi Leyla Tekbulut tarafından Gebze ilçemizde yapılacak 12 derslikli Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin temel atma töreni Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törene; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Organize Sanayi Bölgelerinin temsilcileri, Logo Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Mehmet Tuğrul Tekbulut, eşi Leyla Tekbulut ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Logo Yazılım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler birer konuşma gerçekleştirdiler. Böylesine güzel ve anlamlı bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; "Böylesine güzel ve geleceğimizi aydınlatacak bir proje içinde yer almak ve sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, hepinizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizi Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla Süsleyeceğiz Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlayacağımız bugünlerde onurlu ve gururluyuz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının Cumhuriyetimizin şanına, T. C. Devletinin büyüklüğüne yakışır bir şekilde coşkuyla kutlanması için; sokaklarımızın, iş yerlerimizin, her yerin Ay Yıldızlı Al Bayrağımız ile süslenmesi talimatını verdim. Valiliğimiz koordinasyonunda, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, iş dünyamız ve esnaflarımızın destekleriyle bu hafta her yer Ay Yıldızlı Al Bayrağımızla donatılacak, adeta gelincik bahçesine dönecek, bu onuru, bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Bilgi Çok Çabuk Üretiliyor, Yayılıyor ve Eskiyor Tüm dünyada eğitim sistemlerinin tartışıldığını belirten Vali Yavuz; Hepinizin bildiği onurlu ve müreffeh yaşamamızı sağlayan en önemli stratejik alanlardan bir tanesi eğitimdir. Dikkat ederseniz tüm dünya eğitim sistemlerini ve daha iyi nasıl eğitim vereceklerini tartışıyorlar. Esasında bugün dünya üzerinde bulunmuş mükemmel bir sistem de yok. Çünkü her daim bir dönüşüm ve değişim var. Dünyanın hiçbir döneminde bilgi bu kadar çabuk üretilmemiş ve yayılmamıştır. Şu anda bilgi çok çabuk üretiliyor, yayılıyor ve eskiyor. Hür ve Bağımsız Yaşamak İçin Özel Yetenekli Çocuklarımıza Daha Fazla İmkan Sağlamalıyız Eğitim alanına yapılan yatırımların kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Vali Yavuz; Bu ülkede 84 milyon vatan evladı var ve çok genç bir nüfusa sahibiz. Kocaeli 32 yaş ortalaması ile çok genç bir nüfusa sahip. Biz çok çalışmak zorunda olan bir ülkeyiz. Hür ve bağımsız yaşamak için özel yetenekli çocuklara daha fazla imkan sağlamalıyız. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim alanına yapmış olduğu yatırımlara baktığınızda adeta bir devrim gerçekleşmiştir. Neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik sayısının 2, 5 katı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Elbette yeterli değildir, daha çoğunu ve iyisini yapmalıyız. O yüzden Kocaeli gibi neredeyse 80 milyar Dolar civarında dış ticaret hacmine sahip bir şehrimizde iş dünyasının, hayırseverlerin eğitim alanına daha fazla yatırım yapması çağrısını bir kez daha tekrar ediyor, ilgi ve destek bekliyoruz. Vermek herkese nasip olmaz, hayır yapabilmek herkese nasip olmaz. 32 yıldır bu mesleğin içerisindeyim, 4 şehirde Valilik yaptım. Ekonomik olarak çok güçlü olmayan ama bütün hayatını milletine vakfetmiş, paylaşmış insanlar tanıdım. Ekonomik gücü iyi olan arkadaşlarımıza hayır yapmayı, verebilmeyi nasip etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırsever İş insanı Mehmet Tuğrul Tekbulut ve kıymetli hanımefendiyi gönülden tebrik ediyorum. " diyen Vali Yavuz, geleceğimizin mimarı gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin temelini attılar.

Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezen Vali Yavuz ve protokol üyeleri günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler. PM Groop Gebze Fabrikası Ziyaret Edildi Temel atma programının ardından Makina imalat sektöründe faaliyet gösteren PM Groop'un Gebze'de ki fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Yavuz, Mehmet Pembegüllü'den çalışmalara ilişkin bilgiler alarak, başarılar diledi.

