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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Konya'da

Habermetre - Haberler | Toplum
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Konya'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya'da bir dizi ziyarette bulundu.

KONYA (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya'da bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyaret süresince kendisine Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ilk olarak Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada görevli personelimiz ile görüştü. Yapılan değerlendirme toplantısında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'ten genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından beraberindeki heyet ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına geçen Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ile makamında görüşerek istişarelerde bulundu.

Konya seyahati kapsamında Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Aktaş, yürütülen asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı. Aktaş, Polis Merkezi Amirliğinde görevli personel ile de bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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