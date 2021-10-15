Emekliye ayrılan Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mecit Uyanık plaketle ödüllendirildi - Haberler
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Emekliye ayrılan Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mecit Uyanık plaketle ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emekliye ayrılan Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mecit Uyanık plaketle ödüllendirildi

Kültür Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında 45 yıl görev yaptıktan sonra Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı görevindeyken emekli olan Mecit Uyanık, mesai arkadaşları tarafından plaketle ödüllendirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kültür Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında 45 yıl görev yaptıktan sonra Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı görevindeyken emekli olan Mecit Uyanık, mesai arkadaşları tarafından plaketle ödüllendirildi.

Mecit Uyanık, düzenlenen törenle Eskişehir İl Turizm Müdürlüğü makamında ödülünü aldı. Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürü Şennur Azade, çok sayıda kurum çalışanının da katıldığı törende, mesai arkadaşları adına plaket ödülünü emekli olan Mecit Uyanık'a takdim etti.

Emekli olan Mecit Uyanık, törende yaptığı duygusal konuşmasında, "Eskişehir, Isparta Mersin ve Bursa'da 45 yıl aynı Bakanlığın taşra teşkilatlarında Turizm Müdürü olarak başarılı bir şekilde görev yaptım. Karar verdim ve emekli oldum. Beni, mesai arkadaşlarım adına plaketle ödüllendiren Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürü Şennur Azade'ye ve kurumumuzda çalışan tüm personelimize çok teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Emekliye ayrılan Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mecit Uyanık plaketle ödüllendirildi

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Haber: Emekliye ayrılan Eskişehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mecit Uyanık plaketle ödüllendirildi - Haberler
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