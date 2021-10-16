Elazığ'da makinistin ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi, tren raylarını didik didik arandı
Elazığ'da makinistin ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi, tren raylarını didik didik arandı Malatya-Elazığ arası seferini yapan yük treninin makinisti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak vatandaşa çarptım demesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.
MALATYA (İHA) - Elazığ'da makinistin ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi, tren raylarını didik didik arandı
ELAZIĞ - Malatya-Elazığ arası seferini yapan yük treninin makinisti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak vatandaşa çarptım demesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Tren rayları didik didik aranırken, herhangi bir duruma rastlanmadı.
Olay, merkeze bağlı Hicret Mahallesinde bulunan Tren Garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ arası seferini yapan yük treninin makinisti, bir vatandaşa çarptığını zannederek treni durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tren raylarının olduğu bölgeyi didik didik arama yapmaya başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından herhangi bir duruma rastlanmadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.