ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kadınlara yönelik ' Meme Kanseri Bilinçlendirme Programı'

ELAZIĞ - Elazığ'da kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Programı' düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Medical Park Elazığ Hastanesi Dr. Orhan Özdiller konferans salonundaki etkinliğe Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık meme kanseri ile ilgili bilgiler vererek erken teşhisin önemine değindi. Daha sonra da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Karhan Demir katılımcılara rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgiler paylaştı. Fırat Üniversitesi Konservatuvar öğrencileri de program sonunda konser vererek izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Öte yandan hastane tarafından bir alışveriş merkezinde stant kurularak bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Erken teşhis önemli

Meme kanserinde erken tesisin önemini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, "Kadınlarda çok sık görülen meme kanseri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayı, meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı olarak belirlenmiştir. Medical Park Elazığ Hastanesi olarak biz de bu kapsamda ilimiz alışveriş merkezinde biz bir bilinçlenme standı açtık. Bilinçlendirme çalışmalarımız davam ediyor. Ayrıca bugün sizlerle birlikte hastanemizde bir bilinçlendirme konferansı da düzenledik. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken tesisin önemini vurguluyorum. Rutin kontrollerin aksatılmaması için tüm kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum" dedi.