Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ- Ankara seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçen Nazim Çetin'in (67) kullandığı 23 FN 021 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü ve eşi Leyla Çetin (60) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ilk olarak Baskil Devlet Hastanesine, oradan da Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

 Son dakika! Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title