ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 4 farklı noktadan hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Hırsızlık yapılan bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli E.Ç'yi tespit etti. Şüpheli E.Ç. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.