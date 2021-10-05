Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eğitimci merhum İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eğitimci merhum İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı.

Eğitimci İsmail Kartal için Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünde geniş kapsamlı anma etkinliği düzenlendi.

İlk olarak adını verdikleri İsmail Kartal Halısahası'nın açılışı, emekli Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Kadıoğlu, emekli eğitimci Ali Manak, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Sarıaltın, Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Turgut tarafından kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Kızılçukur Köy futbol takımı ile Tavşanlı Linyitspor şöhretler karması karşılaşması gerçekleştirildi.

Daha sonra merhum İsmail Kartal adına Kızılçukur Köyü Düğün salonunda mevlüt okunarak dua edildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Sarıaltın tarafından İsmail Kartal'ın hayatı ve yaptıkları anlatılmasının ardından ikramlar ile program sona erdi. - KÜTAHYA

Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğitimci İsmail Kartal, düzenlenen törenle anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:37:03. #1.12#