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Ege, iki basamak yükselişle 8'inci oldu

Bültenler - Haberler | Güncel
Ege, iki basamak yükselişle 8'inci oldu

Ege, devlet üniversiteleri arasında ise 7'nci oldu. Dünya çapında yapılan değerlendirmeye göre Ege Üniversitesi, 915'inci olarak ilk bin içerisinde yer almayı başaran 9 Türk üniversitesinden biri oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance(URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan "2021-2022 URAP Türkiye Sıralaması"nda Ege Üniversitesi, geçen yıla oranla iki basamak yükselerek 8'inci sırada yer aldı.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda attığımız nitelikli adımların sonuçlarını çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirme raporlarında görüyoruz. Ülkemizin önemli değerlendirme kurumlarından biri olan URAP'ın 2021-2022 Türkiye Sıralaması sonucuna göre üniversitemiz, geçen yıl 10'uncu sıradayken bu yıl 8'inciliğe, devlet üniversiteleri arasında ise 7'nciliğe yükseldi. Ayrıca, dünya sıralamasında ilk bin üniversite arasındaki yerimizi de koruduk. Çağın gereklerine uygun nitelikli eğitim anlayışımız, kaliteyi ve akreditasyonu önceleyen bakış açımız ve oluşturduğumuz araştırma kültürü ile üniversitemizi dünyada adından söz ettiren bir konuma adım adım taşıyoruz" dedi.

Amaçlarının Ege Üniversitesini daha üst basamaklara taşımak olduğunu söyleyen Rektör Budak, "4 yıllık süreç içerisinde Ege Üniversitesini hak ettiği yere ulaştırmak adına var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki, akademik ve idari kadrolarımız ile topyekûn verdiğimiz emekler, bizleri daha başarılı bir geleceğe kavuşturacak. Araştırmaya ve üretmeye hevesli, bu yolda çalışan tüm akademisyenlerimize desteğimiz her daim sürecek. Bu tür başarılar bizlerin motivasyon kaynağı oluyor. Üniversitemizin adım adım zirveye ilerlediği bu süreçte elini taşın altına koyup emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

URAP tarafından hazırlanan "2021-2022 URAP Türkiye Sıralaması Raporu"nda dünya sıralamasında ilk binde yer alan üniversiteler, makale sayısı ve atıf sayıları açısından 100'lük dilimlere bölünerek incelendi. Yapılan değerlendirmede Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

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