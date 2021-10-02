Edirne'de TIR'lara kaçak göçmen binişini önlemek için tesislere 'duvar' uyarısı

EDİRNE Valiliği, düzensiz göçmenlerin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan tesislerde, park halindeki TIR'ların dorselerinin brandalarını keserek, kaçak binmelerini engellemek amacıyla önlemlerin artırılması için tesisleri uyarıp, çevreye beton ya da tel duvar örülmesini istedi.

Edirne Valiliği, Kapıkule Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde TIR parklarındaki tesislerde göçmenlerin gizlice TIR'lara binmelerini önlemek için yeni kararlar aldı. Valilik, düzensiz göçmenlerin yasa dışı Avrupa ülkelerine geçmek için burada bulunan park ve tesislerde TIR'lara binmelerinin önüne geçmek amacıyla park alanlarının jiletli teller ile çevrilmesini istedi.

Barış Akgün ise "Mülteci sadece Türkiye'de değil her ülkelerde var. Avrupa'da TIR parklarında jiletli teller var. Valiliğin aldığı karar güzel bir karar ama geç kalınmış bir karar. Göçmenleri buraya getiren bunları kaçıran örgütler var. Bunların önüne geçilmeli" dedi.