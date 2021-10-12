Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (3) - Haberler
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Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (3)

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel
Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (3)

İPSALA'DA DOLU ÇELTİK TARLALARINA ZARAR VERDİEdirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık, Sultanköy, Paşaköy ile Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köylerinde sabah saatlerindeki dolu etkili oldu.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - İPSALA'DA DOLU ÇELTİK TARLALARINA ZARAR VERDİ

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık, Sultanköy, Paşaköy ile Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köylerinde sabah saatlerindeki dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Sarıcaali köyünde yaklaşık 9 bin dekar, Balabancık köyünde ise bin dekar alanda ekili çeltik zarar gördü. Zarar gören diğer bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ÇERKEZKÖY VE KAPAKLI'DA DOLU VE YAĞMUR

Trakya'ya etkisi altına alan sağanak yağış, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oldu. 10 dakika süren sağanak ve kısa süreli dolu, cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış bir süre sonra etkisini kaybederken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.


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Haber: Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (3) - Haberler
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