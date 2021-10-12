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Edirne'de dolu nedeniyle çeltik tarlaları zarar gördü

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de dolu nedeniyle çeltik tarlaları zarar gördü

Edirne'nin İpsala ilçesi ile bağlı 3 köyde sağanak ve dolu çeltik tarlalarında zarara neden oldu.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesi ile bağlı 3 köyde sağanak ve dolu çeltik tarlalarında zarara neden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çeltik arazilerinde incelemede bulundu, üreticilerden bilgi aldı.

Sarıcaali köyündeki kahvehanede bir araya gelen üreticiler, yetkililere yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, yaptığı açıklamada, çeltik tarlalarının dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Zararla ilgili tespit yapıldığını belirten Darcanlı, "Bölge milletvekillerimiz ve yetkililerimiz konuya vakıf. Raporlarımızı tutup girişimlerimizi yapacağız. Hasat dönemiydi, iklim değişikliğiyle ilgili bir olay bu. Bugüne kadar gece dolu görülmedi bölgemizde. 70-80 yaşında olan insanlarımız bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmamış." dedi.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da çeltik ovasının büyük bir afet yaşadığını dile getirdi.

Üreticilerin üzgün olduğunu vurgulayan Balcılar, "Sarıcaali, Balabancık ve Paşaköy köyleri ile İpsala merkezindeki yaklaşık 15 bin dönüm çeltik tarlasında zarar var. Bununla ilgili Tarım Müdürlüğü yetkilileri sahada inceleme ve hasar tespit çalışması yapıyor. Allah bu acıyı kimselere yaşatmasın. Biçimine günler kalan malın ziyan olması kabul edilebilir bir şey değil." diye konuştu.

Sarıcaali Muhtarı Hamit Korkan ise gece yarısı başlayan dolunun 16 dakikada çeltik tarlalarına büyük zarar verdiğini kaydetti.

Toplantıya, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Ziraat Bankası yetkilileri ile çeltik üreticileri katıldı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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