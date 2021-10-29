Ece Üner canlı yayın izle! Kanal D Ece Üner İle Susma canlı izle! Ece Üner İle Susma 29 Ekim canlı izle!

Ekranların güvenilir yüzü Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Ece Üner ile Susma programı canlı izlemek için haberimizde kalın. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner İle Susma programında bugün neler oldu? Ece Üner İle Susma dün neler oldu? Ece Üner ile Susma 29 Ekim izle! Ece Üner ile Susma canlı izle! Ece Üner İle Susma saat kaçta? Kanal D Ece Üner İle Susma bugünkü programı canlı izle Youtube! İşte detaylar haberimizde...

ECE ÜNER İLE SUSMA CANLI YAYIN İZLE!

ECE ÜNER İLE SUSMA PROGRAMI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Ece Üner ile Susma programı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Ece Üner ile Susma programı yayın tarihi fragmanla beraber belli oldu. "Ece Üner ile Susma" 9 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.

ECE ÜNER İLE SUSMA PROGRAMI KONUSU NE FORMATI NASIL?

Ekranların güvenilir yüzü Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Ece Üner ile Susma programında çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşmayanlar konuşulacak. Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality şov formatındaki "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün ekranlara gelecek.

ECE ÜNER KİMDİR?

Türk sunucu ve haber ci Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk, spikerlik yaptı. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Ece Üner'in Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

ECE ÜNER İLE SUSMA KANAL D CANLI YAYIN İZLE!

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