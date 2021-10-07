Ece Ronay nişanlı mı, nişanlısı kimdir? Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Mehmet Ali Erbil, kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı. Bunun ardından Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak edildi.

ECE RONAY'IN NİŞANLISI MEHMET BİLİR KİMDİR?

29 yaşındaki Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'dir. Ece Ronay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.

Mehmet Ali Erbil ise"Söylemezsem Olmaz"a konuştu: "Asıl Ece Ronay beni görüntülü aradı. Bundan rahatsız olan asistanım, 'Bu iş nereye gidecek?' diye sordu. O mesajları asistanım attı. Ece Ronay beni evine de davet etti. Ayrıca nişanlısı beni tehdit etti.

Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.

ECE RONAY'IN NİŞANLISI İLE VİDEO PAYLAŞIP "OLAY KAPANDI" MESAJI VERDİ

64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ECE RONAY VE MEHMET ALİ ERBİL OLAYI NEDİR? NE OLMUŞTU?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in şarkıcı Ece Ronay'a attığı iddia edilen mesajlar ifşa oldu. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Ronay, Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı.

"TACİZDEN KAÇAMIYORSUNUZ"

Klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyen Ece Ronay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL İDDİALARI YALANLADI

Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Erbil, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak telefonunu asistanının kullandığını ve Ronay ile hiç iletişime geçmediğini söyledi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Şarkıcı Ece Ronay, kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj atan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı konuşan Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"BEN ONU DÜŞÜNDÜĞÜ ANLAMDA ÇAĞIRMADIM"

Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, "Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. 'Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim' demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi.

"MEHMET ALİ ERBİL PARA TEKLİFİ YAPTI" İDDİASI

Gazetecilerin, "Para teklifi geldi mi?" sorusuna ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" cevabını verdi.

"2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

Ronay'ın avukatı da "Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda" diye konuştu.

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