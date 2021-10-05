Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? - Haberler
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Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?

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Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?

Ece Ronay kimdir? Mehmet Ali Erbil ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Ronay, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?

Ece Ronay kimdir? Sorusu son dönemde vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. Mehmet Ali Erbil ile yaşadıkları olay ile magazin gündemine gelen Ronay ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?" sorularını araştırmaktadır. Ece Ronay ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girmiştir.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991

Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında

Ece Ronay nereli : Diyarbakır

Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@eceronayofficial" adresinden ulaşabilirsiniz.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir?

Ece Ronay'ın Youtube'da en çok dinlenen şarkıları:

- Karpuz : 76 milyon izlenmiştir.

- Hıyar : 15 milyon izlenmiştir.

- Şiki Şiki : 84 milyon izlenmiştir.

- Baba Yorgun : 43 milyon izlenmiştir. (Ece Ronay&Tefo)

- Sevesim : 13 milyon izlenmiştir.

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Haber: Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? - Haberler
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