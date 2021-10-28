Ece Erken'i telefonla rahatsız eden sanık hakkında sağlık raporu istendi

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.

"ECE BİR KERE DE SANIKLA OTOPARKTA KARŞILAŞMIŞ"

"SANIK SÜREKLİ ECE'YE BASKI YAPIYORDU"

"3 YILDIR BU EYLEMLERİNİ SÜRDÜRMEKTE"

"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİLECEK"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal Çınar'ın 11 Kasım 2020 tarihinde Ece Erken'in cep telefonundan 'İyi akşamlar Ece hanım, müsait bir zamanda görüşebilir miyiz?' şeklinde sesli mesaj attığı, şüphelinin daha önce de Erken'i rahatsız ettiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için tazyik hapsi verildiği aktarıldı. Şüphelinin tedbir süresinin sona ermesinin ardından Ece Erken'i yeniden rahatsız etmeye devam ettiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüphelinin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.