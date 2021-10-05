Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat

Pandemide çocukların online oyunlarda geçirdikleri süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini kaydeden Avukat Murat Aydar, "Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor.

Pandemide çocukların online oyunlarda geçirdikleri süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini kaydeden Avukat Murat Aydar, "Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor. Ancak ebeveynler bunun suç olduğunu bilmiyor. Oysa online oyunlarda küfür veya hakaret etmenin 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Bugüne kadar 100'ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduk" diyerek ailelerin ve çocukların bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Yapılan araştırmalar özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukların online oyunlar aracılığıyla hakarete uğradığını gösteriyor. Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" anketine göre, anne-babaların yüzde 57'si siber zorbalığı çocukları için büyük bir endişe kaynağı olarak görüyor. Buna karşın ailelerin siber zorbalık ya da siber güvenlik konularında yeterli bilgi sahibi olmamaları, konuyu gizli bir tehdit haline dönüştürüyor. Neredeyse her 4 ebeveynden biri, çocuklarının internette bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 18'i siber zorbalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için, bu tehdidi tam olarak tanımlayamıyor. Ebeveynlerdeki bilgi eksikliğinin sanal zorbalığın yöntemleriyle sınırlı olmadığını belirten Avukat Muharrem Murat Aydar, "Çocukların maruz kaldığı sanal zorbalıklar online oyunlarla giderek artıyor. Ebeveynler farkında değil ama çocukları gözlerinin önünde hakaretle karşı karşıya kalıyor. Bu duruma müdahale edebilmek için, ebeveynlerin konunun yasal tarafını da çok iyi bilmesi gerekiyor" dedi.

100'Ü AŞKIN OYUNCU İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Online oyunlarda yapılan hakaretlerden en çok çocukların etkilendiğine değinen Avukat Murat Aydar, "Online oyunlar sırasındaki tüm yazışma ve konuşmalar oyun geliştirici şirketler tarafından kayıt altına alınıyor. Şirketler, açılan davalar sırasında talep edildiğinde oyuncuların konuşma ve mikrofon kayıtları ile IP bilgilerini mahkemeye verebiliyor" dedi.

Müvekkilleri aracılığıyla online oyunlar üzerinden hakaret eden 100'ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aydar, şu değerlendirmede bulundu:

"Online oyunlarda yapılan hakaretin suç teşkil etmeyeceği yönünde bir inanış var. Bu konuda yaptırımın olmadığının düşünülmesi suçu yaygınlaştırabiliyor. Suç duyuruları yaygınlaşıp davalar açıldığında, online oyunlar üzerinde yapılan hakaretlerde gözle görülür bir düşüş olacaktır."

6 AY İÇİNDE DAVA AÇILMALI

Ebeveynleri çocukların oynadıkları online oyunlara dahil olmayı öneren Avukat Murat Aydar, "Çocuklar oyun sırasında maruz kaldıkları hakaretleri suç olarak algılayamayabilir. Bu nedenle siber zorbalığın tespiti konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Hakaret suçu tespit edildiğinden itibaren 6 ay içinde dava açma şansı bulunuyor" diye sözlerine ekledi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş

Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş

 Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti

Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Bergen Hazal Kaya Bensu Soral
Spor Mehmet Topal Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:07:04. #1.11#