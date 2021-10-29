EA, Battlefield 2042'nin üç yeni haritasını açıkladı

Video tam olarak derinlemesine bir taktik analiz değil: Bunun yerine, oyuncuların üzerine tırmanmaları için çeşitli parça ve mimari parçalarıyla dolu üç farklı ortama daha hızlı bir genel bakış. Haritaların ortak noktaları, her birinde "birden fazla farklı savaş alanı" ile yakın mesafe, uzun menzilli ve araçlı savaşı aynı anda mümkün kılıyor.

RENEWAL : Bir tarafta güneş enerjisi santrali, diğer tarafta yemyeşil bir Araştırma Tesisi ile Mısır çölünde yer alan eklektik bir manzara. Haritanın ortasındaki Fetih'teki sık sık itiraz edilen Giriş Kontrol Noktasından bir boğma noktası da dahil olmak üzere çeşitli giriş noktalarına sahip her iki bölge arasında bir duvara sahiptir. Oyuncular ayrıca bu bölgelerdeki yakın çeyrek savaşlara ve Yenileme içinde bulunan her iki binaya da hazırlıklı gelmelidir.

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BREAKAWAY : Antarktika'da geçen bu harita, Donmuş Sahil açıklarında bir Offshore Platformu ve savaş alanının yükseklerine tünemiş bir Outlook İstasyonu içerir ve bu da onu hava savaşları için bir odak noktası haline getirir. Buzul'un kırık yollarında, oyuncular zip hatları ve halat köprüleri ile birbirine bağlı buz kayalıklarının içinde ve üstünde savaşırlar ve paraşütün hızlı kullanımının yaşam veya ölüm arasındaki fark olabileceği yerlerde savaşırlar.

DISCARDED : Hindistan'ın batı kıyısı boyunca sular altında kalan bir köy, parçalanmış gövde ve keşfedilecek bir Colossus Gemisi bulunmaktadır. Bu harita çok sayıda kapak ve yakın bölge savaşı sunar; Colossus Gemisi, hava gemileri yukarıdan saldırırken ve tanklar gövdesini yumruklarken oyuncuların gemisinin içinde savaşmasına izin verin. Öngörülemeyen hava koşullarıyla birlikte, kasırga tehdidi her an haritayı vurabileceğinden oyuncular ellerinden gelenin eninesinde kalmak zorunda kalacaklar.

BATTLEFIELD 2042 HARİTALARA İLK BAKIŞ FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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