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Dying Light Yeni Nesil Güncellemesi Alacak

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Dying Light Yeni Nesil Güncellemesi Alacak

Yıllardır yeni içeriklerle desteklenen Dying Light için yeni nesil güncellemesi duyuruldu.

Yıllardır yeni içeriklerle desteklenen Dying Light için yeni nesil güncellemesi duyuruldu.

Techland'in geliştirdiği ve 2015 yılında çıkan zombi temalı açık dünya oyunu Dying Light, yıllardır ücretsiz yeni içeriklerle ve güncellemelerle destekleniyor. Bunlar arasında oyuna sonradan eklenen Türkçe altyazı desteği de yer alıyor. Şimdi ise yakın zamanda yeni hikaye görevleri duyurulan Dying Light için yeni nesil güncellemesi yayınlanacağı açıklandı.

Bir hayranın PS5 için 60FPS güncellemesi istemesi üzerine stüdyonun Twitter hesabından "Şu anda Dying Light 1'in yeni nesil güncellemesi üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla detay ilerleyen zamanlarda açıklanacak" şeklinde cevap verildi. Bu güncelleme ile oyunun Playstation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında daha optimize (yüksek çözünürlük ve FPS gibi) çalışması bekleniyor.

Bununla birlikte yakın zamanda Dying Light'ın geçen yaz çıkan Hellraid DLC'si için The Prisoner adlı hikaye moduna yeni görevler ekleneceği de açıklandı. Bu ücretsiz içerikler oyuna yeni bölgeler, silahlar, zorluklar ve üç yeni görev şemasının yanı sıra birçok yenilik getirecek. Henüz tam bir tarih yok.

Bu yılın başlarında Dying Light Platinum Edition piyasaya sürülmüştü. Bu versiyon oyuna eklenen tüm ücretli ve ücretsiz içerikleri tek pakette toplamış ve oyunu ayrıca Nintendo Switch platformuna getirmişti.

Öte yandan, serinin devam oyunu Dying Light 2 Stay Human'ın çıkışına da çok az bir zaman kaldı. Çalkantılı geliştirme sürecinin ve birden fazla ertelemenin ardından oyun 4 Şubat 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Bu oyunda da Türkçe altyazı desteği yer alacak.

Dying Light 2 Stay Human Çıkış Tarihi Yine Ertelendi

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