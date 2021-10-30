Düzce'de özel öğrenciler, cumhuriyet coşkusunu etkinlikle yaşadılar

DÜZCE (Habermetre) - Düzce Özel Eğitim Meslek okulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Özel öğrencilerin hazırladıkları program büyük ilgi gördü. Çocuklar program sonunda gökyüzüne kırmızı ve beyaz renkte balonlar uçurdu.

Okul öğretmenleri Çiğdem Acar, Hüsamettin Yılmaz, Özlem Kaya ve Taner Bulut müzik öğretmeni Melike Akkaya, beden eğitimi öğretmeni Belkıs Solmaz ve Görsel sanatlar öğretmeni Kibar Mengi'nin özel öğrenciler ile beraber hazırladıkları program büyük ilgi gördü.

Program kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet koşusu ve en güzel süslenen sınıf yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödüller Okul Müdürü Gamze Derdiyok, Müdür Yardımcıları Aşkın Aydın, Uğur Can Türedi, Firdevs Kuru Başkurt ve Beden eğitimi öğretmeni Belkıs Solmaz tarafından verildi.

Cumhuriyetin 98. yılı hediyesi olarak okula Beyaz Ay Derneği tarafından bisiklet hediye edildi. Cumhuriyet koşusuna katılan tüm öğrenciler madalya ile ödüllendirildi. Ela Yılmaz

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