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Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Düzce'de ecdat yadigarı asırlık camiler, gönüllü gençler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'de ecdat yadigarı asırlık camiler, gönüllü gençler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde 1323'te Orhan Gazi döneminde çivi çakılmadan çantı tekniğiyle yapılan Orhangazi Camisi ile Hemşin köyünde 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi'nde temizlik çalışması yürüttü.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ibadethanelerin temizlenmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler örnek davranışlarıyla takdir topladı.

Kentte birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan gençler, süpürge ve bezlerle camileri temizledi.

Gençler, dezenfeksiyon çalışmasıyla da camilerde en küçük noktaya kadar temizlik yaparak dayanışma örneği sergiledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, hafta boyunca tarihi camiler ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ecdadın eserlerini korumaya çalıştıklarını belirten İnce, "Yaptıklarımız birer gönüllülük faaliyeti. Buraya gelen gençlerimiz aslında bir farkındalık oluşturuyorlar ve kendi gelişimlerine de katkı sağlıyorlar. Biz de bu çabayı görünce çok mutlu oluyoruz. Gençlerimizden her zaman bu tarz faaliyetler bekliyoruz. Bizim faaliyetlerimize de katılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Ecdat yadigarı camiler yıllara meydan okuyor

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğe sahip Orhan Gazi Camisi, mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Caminin bahçesinde, Osmanlı dönemine ait mezar taşları göze çarpıyor.

Alt kısmı yığma taşlarla üstü ahşaptan inşa edilen cami, inanç turizminde önemli bir konumda bulunuyor.

Cuma Camisi de çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla ilgi çekiyor.

Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami, aynı zamanda ibadet turizmi açısından uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

Düzce'de gönüllü gençler ecdat yadigarı asırlık camileri temizledi

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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