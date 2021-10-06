Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi - Haberler
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Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar İçin Düzce Gençliği Aşılanıyor" kampanya kapsamında aşı olan gençlere çekilişle bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar İçin Düzce Gençliği Aşılanıyor" kampanya kapsamında aşı olan gençlere çekilişle bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gençleri aşı olmaya teşvik için başlatılan kampanya sona erdi.

Kampanya kapsamında aşı olanlara, çekilişle 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 powerbank (taşınabilir şarj aleti) dağıtıldı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen çekilişe aileleriyle gelen gençlerin heyecanlı olduğu görüldü.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, aşı yaptırmaya yönelik teşvik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Aşı olmanın önemine işaret eden Özlü, "Düzce'de İl Sağlık Müdürümüzle gençlerimizi aşı olmaya teşvik etmek için bir kampanya düzenlemiştik. Aşı olan gençlerimizin arasından kura sonucu kazananlara bisiklet, tablet ve powerbank dağıttık. Şu anda bu salgının tek çaresi var; aşı olmak. Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi bu yönde. Maske, mesafe ve hijyen dışında önerilen tek şey aşı." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da birinci doz aşılama çalışmalarında yüzde 80 oranının üzerine çıktıklarını aktararak, "İnşallah ikinci doz aşıda da aynı şekilde bir oran yakalar, mavi kategoride yer alan şehirlerden olmaya devam ederiz. Şu anda elimizdeki en büyük koz; aşı. Bizler de aşımızı olup maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz." dedi.

Çekilişte bisiklet kazanan Abdulsamet Horuz ise aşı olarak çekilişe katıldığını ve bisiklet kazandığını duyunca mutlu olduğunu belirtti.

Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'de aşı olan gençler bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi - Haberler
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