Duygu Çuhadar kimdir? Duygu Çuhadar kaç yaşında, nereli? Duygu Çuhadar biyografisi!

İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Çuhadar İstanbul Kültür Üniversitesinde Hukuk Fakültesi okumuştur. Peki, Duygu Çuhadar kimdir? Duygu Çuhadar kaç yaşında, nereli? Duygu Çuhadar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DUYGU ÇUHADAR KİMDİR?

Duygu Çuhadar, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Çuhadar İstanbul Kültür Üniversitesinde Hukuk Fakültesi okumuştur.

Daha önceden Beyaz TV'de "Lerzan'la Yalnız Değilsin" isimli programda katılımcı fakat sonra programdan ayrılmıştır. Fakat son dönemde Lerzan Mutlu ile BeyazTV'nin düştüğü anlaşmazlıktan dolayı "Lerzan'la Yanlız Değilsin" programına son verildi. Beyaz TV yönetimi de programın ismini "Duygu Çuhadar'la Yalnız Değilsin" olarak değiştirildi ve programın sunucusu olarak Duygu Çuhadar getirildi.

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Sunucu;

2017 - Lerzan'la Yanlız Değilsin

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