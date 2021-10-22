Durul Gence kimdir? Durul Gence kaç yaşındaydı, nereli? Durul Gence haytaı ve biyografisi!

Rock, pop ve caz alanlarında uzun süre önemli işler yapan Durul Gence hayatını kaybetti. Bunun üzerine hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Durul Gence kimdir? Durul Gence kaç yaşındaydı, nereli? Durul Gence hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DURUL GENCE KİMDİR?

1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970'te yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi. Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı 'İstanbul Express', kurduğu 'Asia Minor Mission' topluluklarıyla Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden Gence, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı. Gence, ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde 'insan', 'müzik' ve 'caz' dersleri verdi.

DİSKOGRAFİ

LP'ler;

Durul Gence 5 (Bir Yaz Akşamı)

Durul Gence 5 (Yıldızlara Ziyaret)

Durul Gence 10 (İlk konser canlı kayıt)

Durul Gence/Mehmet Ozan (İstanbul Express 1)

Single'lar;

Durul Gence 5 (A Taste of Honey-Pied Piper)

Durul Gence 5 (Sings BeeGee's)

Durul Gence 10 (Şeyh Şamil- Hilal)

Ödüller;

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2013 yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

DURUL GENCE NEDEN VEFAT ETTİ?

Durul Gence, kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 81 yaşında yaşamını yitirdi. Durul Gence, üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeydi.

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