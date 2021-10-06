Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim - Haberler
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Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

MARDİN'den İstanbul'a gelen 2 metre 51 santimetre boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen, geçen yıl Koronavirüs nedeniyle 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 10 gün hastanede yattığını söyledi.

İSTANBUL (DHA) - MARDİN'den İstanbul'a gelen 2 metre 51 santimetre boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen, geçen yıl Koronavirüs nedeniyle 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 10 gün hastanede yattığını söyledi. Kösen, iki doz aşı olduğunu, doktoruna boy ve kilosuna göre 5 doz aşı olması gerektiğini belirtti.

Avcılar'da iş insanı Beşir Zengin'in daveti üzerine İstanbul'a gelerek ofis açılışına katılan Sultan Kösen büyük ilgi gördü. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli, Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın da katıldığı açılış törenine gelenler, dünyanın en uzun adamı ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı. Gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Sultan Kösen, İstanbul'a gelirken, uçaktaki koltukların boyuna göre küçük kaldığını yine de rahat ettiğini söyledi. Kösen, 61 numara ayakkabı giydiğini hayatta boy ve kilo dahil hiçbir şeyden şikayet etmediğini ifade etti. Sultan Kösen, 1 yıl önce Koronavirüse yakalandığını belirterek, "Koronavirüse yakalandım ve çok sıkıntılı günler geçirdim. Hastanede 5 gün yoğun bakımda, 5 gün de normal odada tedavi gördüm. 15 gün evde karantina altında kaldım. İki doz BioNTech aşımı da oldum. Doktora boy ve kilomdan dolayı bana 5 doz aşı yapılması gerektiğini söyledim. Doktor bunun üzerine 'Hele dur. Sana 5 doz yaparsak bütün toplumun hakkını yemiş oluruz. Tüm toplum olarak hepimiz aşı olalım kalırsa sonra yaparız' dedi. Hastalandığımda çok ateşim vardı. Nefes darlığı yaşadım. Tüm vücudum titriyordu. Yanıyordum adeta, kuru bir öksürük vardı. Temenni ediyorum en kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Bugüne kadar 127 ülkeye gittim ülkemi ve doğduğum kent Mardin'i tanıtmaya çalıştım. İnşallah eskisi gibi tanıtıma devam ederiz. Ben, 'Dünya kültür elçisiyim." dedi.

Uzun süre ayakta duramayan ve yürürken baston kullanan Sultan Kösen'in çay içerken 27.5 santimetrelik parmakları arasında bardağın adeta kaybolduğu, ayaklarının normal boydaki insanların yanında çok büyük göründüğü dikkat çekti.


Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Dünyanın yaşayan en uzun insanı: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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