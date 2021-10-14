Dünyanın en uzun boylu kadını da Türk - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın en uzun boylu kadını da Türk

Deutsche Welle - Haberler | Yaşam
Dünyanın en uzun boylu kadını da Türk

Safranbolulu Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (Deutsche Welle) - Safranbolulu Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Dünyanın en uzun boylu erkeği de bir Türk. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Boyu 2 metre 15 santimetre olan 24 yaşındaki Gelgi, 2014 yılında 17 yaşındayken de "dünyanın yaşayan en uzun boylu ergeni" unvanını elde etmişti.

Gelgi, Rekorlar Kitabına kaydının ardından yaptığı açıklamada, her dezavantajın avantaja çevrilebileceği mesajı vererek "Bu nedenle kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, potansiyelinizin farkında olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.

Çok ender görülen ve boyda hızlı artışa da neden olan Weaver sendromu nedeniyle genelde tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan, ancak yürüteçle de yürüyebilen Gelgi, yolda kendisini ilk kez gören insanların boyu nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, ancak çoğunlukla nazik ve yardımsever davrandıklarını belirtti.

"Çok ender rastlanan bir durum"

Guinness Rekorlar Kitabı Baş Editörü Craig Glenday, dünyanın en uzun boylu erkeğinin de bir Türk olduğuna işaret ederek "Dünyanın en uzun boylu kadın ve erkeğinin aynı ülkeden olması, 67 yıllık geçmişimizde çok ender rastlanan harikulade bir durum" dedi.

Dünyanın yaşayan en uzun boylu erkeği unvanı, 8 Şubat 2011 tarihinde boyu 2 metre 51 santimetre olarak ölçülen Sultan Kösen'e ait.

Dünyanın gelmiş geçmiş en uzun boylu kadını unvanı ise, 1982 yılında yaşamını yitiren 2 metre 46 santimetre boyundaki Çinli Zeng Cinlian'a ait.

DW/ BK,ET

(c)

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri
'Dünyanın en uzun boylu kadını' Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk İsmet Uçma Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Nihal Yalçın Sergio Perez
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyanın en uzun boylu kadını da Türk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:26:40. #1.17#