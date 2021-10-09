Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı - Haberler
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Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

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Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olarak kabul edilen "Anuga Gıda ve İçecek Fuarı", Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olarak kabul edilen "Anuga Gıda ve İçecek Fuarı", Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Toplam 290 firma ile fuara katılan Türkiye, katılımcı 97 ülke arasında İtalya, Almanya ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olarak kabul edilen "Anuga Gıda ve İçecek Fuarı" bugün itibariyle başladı. Almanya'nın Köln kentinde bugün itibariyle kapılarını ziyaretçilere açan Anuga 2021'de ana tema bu yıl "dönüşüm" olarak belirlenirken, sürdürülebilir gıda ve sağlık konuları ön plana çıktı. 97 ülkeden toplam 4 bin 600 firmanın katıldığı fuar, korona virüs salgını sonrasında yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu. Fuara, Türkiye'den 290 firma katılırken, söz konusu Türk firmalarının 202'si İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonuyla, 88'i ise bireysel olarak katılım gösterdi. Türkiye, katılımcı 97 ülke arasında İtalya, Almanya ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu.

Fuarın Türkiye milli iştirak organizasyonu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştiriliyor. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay fuarda yaptığı açıklamada, "Anuga Fuarı dünyanın en büyük gıda organizasyonlarından biri, 1983 yılından bu yana milli katılımı İTO olarak biz organize ediyoruz" dedi.

Türk firmalarının zor zamanlarda güzel işler başardığını dile getiren Kuralay, "Korona virüse ve pandemiye rağmen ekonominin çarkları döndü. Firmalarımızın ihracatları arttı. Burada çok büyük bir pazar var. 10 başlıkta fuar organize ediliyor. Sadece İstanbul değil Anadolu'dan da İzmir, Gaziantep, Aydın, Ankara, Manisa gibi şehirlerimiz de katılıyor" diye konuştu.

Sanal fuarların hiçbir zaman canlı fuarlar kadar etkili olmadığını söyleyen Kuralay, "Her fuarda hem sayımız artıyor, hem başarımız artıyor hem de grafiğimiz yükseliyor" dedi.

Fuarı ziyaret etmek isteyenlerin Covid-19 aşısı yaptırmış veya iyileşmiş olması, veya negatif PCR test sonucu göstermesi gerekiyor. Dünya genelinde 97 ülkeden yiyecek ve içecek endüstrisini bir araya getiren fuar, 9-13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. - KÖLN

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Almanya'da kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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