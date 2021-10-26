ANTALYA (Habermetre) - DÜNYA REKORU KIRAN MİLLİ SPORCUMUZ ŞAHİKA ERCÜMEN'İ KUTLUYORUZ

Serbest Dalış Milli Sporcumuz Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz disiplininde 100 metreye dalarak kadınlar ve erkeklerde dünya rekoru kırdı.

Serbest Dalış Milli Sporcumuz Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz disiplininde Antalya'nın Kaş ilçesi İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında bugün Cumhuriyetin 98. Yılı anısına yaptığı dalışta dünya rekoru kırmayı başardı. Tek nefeste 2 dk. 53 sn. de 100 metreye başarılı bir dalış gerçekleştiren Şahika Ercümen, bu başarısını Cumhuriyet'in 98. Yılı'na ve Mehmetçiğe armağan ettiğini belirtti.

100 metrelik dalışıyla erkeklerde Cenk Devrim Ulusoy'a ait 2012'deki 81 metrelik, 2017'de Derya Can'a ait 95 metrelik dünya rekorlarını kıran Şahika Ercümen'i başarısından dolayı kutladığını ifade eden TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Milli Sporcumuz, genç sporculara örnek olan bir başarıya imza attı. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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