PİRAZİZ, GİRESUN (İHA) - Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Düğünde maganda kurşunuyla hayatını Kaybeden Altun Şimşek'in yakınları düğünlerde mermi atılacağına, takı atılmasını istedi

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde dün akşam düğün merasiminde bir maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Altun Şimşek Bulancak Sarayburnu camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün akşam bir akrabasının düğününde bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatının kaybeden Altun Şimşek için Bulancak Sarayburnu Camiinde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şimşek'in yakınları ve komşuları katıldı. Cenaze namazının ardından Şimşek, Bulancak'ta eski mezarlıkta toprağa verildi.

Düğünlerde, asker eğlencelerinde artık silah atılmasına bir son verilmesini isteyen yakınları, atılacak mermi parasını takı olarak takılmasını istediler.

Düğünlerde 50 yılı aşkın zamandır kahyalık yaptığını anlatan Abdullah Torunoğlu, "Ben 70 yaşındayım yarım asrı aşan zamandır düğünlerde kahyalık yaparım. Maalesef bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. Artık bu düğünlerde, eğlencelerde silah atılmasına bir son verilmelidir. Atılacak mermi parasını düğünde takı olarak verilmeli, asker eğlencelerinde askere cep harçlığı verilmeli. Atılan hesapsız mermilerin böyle acı sonuçları oluyor .Şimdi vurana da vurulana da yazık değil mi? Bu konuda mülki idari amirlerimize sesleniyorum: "Denetimleri sıklaştırın, muhtarlara yetki verin ki bu silah atma son bulsun." ifadelerine yer verdi.

Olay dün gece Piraziz ilçesinin Maden mahallesinde meydana gelmiş, bir yakınının düğününe katılan Altun Şimşek, bir magandanın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. olayla ilgili ise A.G. isimli bir kişi gözaltına alınmıştı.