DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI - Haberler
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DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM Palandöken ilçesinde kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında kavga çıktı, taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

ERZURUM Palandöken ilçesinde kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında Kavga çıktı, taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı.

Olay, Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

DÜĞÜN ÖNCESİ KISIR GECESİ HAZIRLIĞINDA KAVGA: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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