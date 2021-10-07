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Dr. Özkul: "İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Yerel

Dr. Özkul: "İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz" -Özel Hayat Hastanesi'nde Emzirme Haftası kutlandı 1-7 Ekim Emzirme Haftası münasebetiyle Özel Hayat Hastanesi tarafından düzenlenen programda konuşan Uzm. Dr.

BURSA (İHA) - Dr. Özkul: "İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz"

-Özel Hayat Hastanesi'nde Emzirme Haftası kutlandı

BURSA - 1-7 Ekim Emzirme Haftası münasebetiyle Özel Hayat Hastanesi tarafından düzenlenen programda konuşan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "İlk 6 ayda mutlaka anne sütü, 6 aydan sonra da ek gıdalar tavsiye ediyoruz" dedi.

Özel Hayat Hastanesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla hastanede seminer düzenledi. Hamile ve yeni doğum yapmış annelerin katıldığı programda bilgilendirici konuşmaların yanı sıra el broşürü, süt ve kurabiye dağıtıldı. Anne sütünün önemine işaret eden Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Bu hafta Emzirme Haftası. Emzirmenin ve anne sütünün önemini çok önemsiyoruz. Bugünkü etkinliğimizi de bunu hatırlatmak için yapıyoruz. Anne sütünün hiçbir şekilde sun'i olarak ortaya çıkarılması mümkün değildir. Bebek doğduğu andan itibaren hiçbir şey yiyip içmese bile, o canlının yetişmesi için bütün özellikleri anne sütü taşıyor" dedi.

"İlk 6 ayda mutlaka anne sütü, 6 aydan sonra da ek gıdalar tavsiye ediyoruz. Ek gıdaların verilmesi gerekiyor" diyen Özkul, "İçinde bulunduğumuz şartlarda meyve, sebze suları, sebze çorbaları, et ve et sularının mutlaka verilmesi gerekiyor. Ama anne sütünün önemli olduğunu, emzirmenin çok gerekli olduğunu biliyoruz. Anne sütü aldığı zaman vücut direncinin güçlenmesiyle karşılaşıyoruz. Aşı yerine geçiyor. Anne ile bebeğin arasındaki sevgi bağlarını oluşturmak için de mutlaka anne sütünü alması gerekiyor. Bebeklerin 2 yaşına kadar da anne sütünü emmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Hayat Hastanesi'nin 'Bebek Dostu Hastane' unvanını da taşıdığını dile getiren Özkul, " Bursa'daki özel hastaneler içerisinde aylık doğum sayısı itibariyle en önde gelen kurumlardan birisiyiz. Hayat Hastanesi'nde 2-3 ayda bir yapılan gebe okulu ile anne ve anne adayları, kadın doğum ve çocuk hastalıkları uzmanı, psikolog, diyetisyenin ve ebelerin de aralarında bulunduğu personelimiz tarafından bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Dr. Özkul: İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz

Dr. Özkul: İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz

Dr. Özkul: İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz

Dr. Özkul:
İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Son Dakika Haberleri
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