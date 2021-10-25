Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Rümeysa Berin Şen dün öğlen saatlerinde nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için otomobiliyle yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Peki, Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Doktor Rümeysa Berin Şen olayı nedir?

DOKTOR RÜMEYSA BERİN ŞEN OLAYI NEDİR?

Kaza, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Hastanedeki nöbetinin ardından evine gitmek için yola çıkan Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran 06 kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şen, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Rümeysa Berin Şen cenazesi morgdan alınarak memleketi Alaplı ilçesine getirildi. Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Çengelli Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba ve annesi Yasemin Şen ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Rümeysa Şen'in ablası Serra Şen'in zaman zaman annesinin omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Öte yandan cezaevinde bulunduğu öğrenilen baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının cenazesine katılmak üzere jandarma eşliğinde izinli olarak getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Murat Şen, elleri kelepçeli şekilde kızının mezarına toprak attı.

Cenazeye katılan Berrin Şen'in arkadaşları ve ailenin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Amca Recep Şen ise yeğeninin Kayseri'de görev yaptıktan sonra Ankara'ya tayin olduğunu, yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını anlattı.

Haberler.com - Gündem