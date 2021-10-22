DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

GİRESUN (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin Üst Kurul Toplantısına katıldı.

Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesinin yürüttüğü DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin Üst Kurul Toplantısı Kümbet Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Bölge üniversiteleri rektörlerinin katıldığı toplantıda, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde başta eğitim öğretim olmak üzere araştırma geliştirme süreçlerinde işbirliği içerisinde ortak hareket edilmesi, kaynakların müşterek bir şekilde kullanılması ve birlikte araştırmalar ile projelerin yapılması gibi konular ele alındı.

Toplantıya, Amasya Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Üniversitemiz, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa ve Trabzon Üniversitesinin Rektörleri ile kurul üyeleri katıldı.

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