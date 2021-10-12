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Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz - Haberler | Sağlık

Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı İlk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için hayati tehlike yaşayan kedi, uygulanan sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi İzmir'in Tire ilçesinde ilk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen...

İZMİR (İHA) - Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

İlk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için hayati tehlike yaşayan kedi, uygulanan sezaryenle sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde ilk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen ile sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

Tire ilçesinde yaşayan hayvansever Elif Şaşmaz'a ait "Gofret" isimli hamile kedi, vakti gelmiş olmasına rağmen doğum yapamadı. Kedisinin içinde bulunduğu zor durumu farkeden Şaşmaz, doğum kanalında bir sorun olduğunu gördü. Gofret, sahipleri tarafından vakit kaybetmeden veterinere götürüldü. Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinin muayene ettiği kedi ve yavruları için sezaryen kararı alınarak zamana karşı yarış başladı. Bir saat süren başarılı sezaryen operasyonu ile anne kedi ve 5 yavrusu kurtarıldı. Anne kedi Gofret, veterinerler çiftin yardımıyla yavrularını emzirmeye başladı.

Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla Zilci, kedilerin doğum sürecinin 55. ve 65. günler arasında olduğunu belirterek, "Bu anne kedimiz gebeliğinin 65. günündeymiş ve hala doğuramamış. Kedi sahipleri, yavrulardan birinin doğum kanalına sıkıştığını fark etmiş. Acil sezaryene almamız gerekti. Tüm yavruları sezaryenle kurtardık. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz - Son Dakika Haberleri
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