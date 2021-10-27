Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede - Haberler
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Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi adliyeye sevk edildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi adliyeye sevk edildi.

ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Z.Z.A.L. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Z.Z.A.L, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Z.Z.A.L, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Z.Z.A.L'nin polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım." dediği öğrenildi.

Olay

ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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