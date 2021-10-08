Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. 'Narko- Terör Finans-3' adı verilen operasyon kapsamında 40 kişinin de arandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynağı olarak değerlendirilen uyuşturucuya ve satıcılarına yönelik 'Narko- Terör Finans-3' operasyonu düzenledi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa ve Adana'da sabahın erken saatlerinde 105 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltı kararı olan 71 şüpheliden 31'i yakalandı. Operasyonda 500 kilo toz esrar, 13 bin kök keneviri, ruhsatsız 2 tabanca, ve bir av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin de arandığı belirtildi.

64 TİM OPERASYON YAPIYOR

İkinci operasyon, Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanına yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelikte sabah saatlerinde operasyon başladı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik'ten oluşan 64 tim, 1210 personel katıldı. Helikopterlerle birçok noktaya havadan indirilen ekipler, arazi taraması yaptı. Örgütün olası mayınlı tuzaklarına karşı da güvenlik güçleri araziyi detektörlerle taradı.


Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
'Polis tutanağını sildireceğiz ' deyip 500 bin dolar istemişler

"Polis tutanağını sildireceğiz " deyip 500 bin dolar istemişler

 Konya'da haber alınamayan imam lojmanında ölü bulundu

Konya'da haber alınamayan imam lojmanında ölü bulundu

 Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Muslera Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Donald Trump Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:30:11. #1.13#