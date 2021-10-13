Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 21 AAC 871 plakalı motosiklet sürücüsü, kasaya yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kilometrelerce yol giden sürücünün, sağlıksız et taşıdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Saatlerce trafikte güneş altında yoluna devam eden şahıs, görenlerin tepkisine neden oldu.

ETLERİ NEREYE GÖTÜRDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu oldu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri