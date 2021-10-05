Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı

Diyarbakır'da dayı ile yeğen arasında 46 yıl önce 1 kişinin ölümüne neden olan husumet ailelerin talebi üzerine araya girenlerin gayretleri ile barışla noktalandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da dayı ile yeğen arasında 46 yıl önce 1 kişinin ölümüne neden olan husumet ailelerin talebi üzerine araya girenlerin gayretleri ile barışla noktalandı.

Edinilen bilgiye göre 46 yıl önce Diyarbakır'ın Dağkapı mevkiinde bir kavganın ardından dayı ile yeğen arasında çıkan tartışmada, yeğen dayısını öldürdü. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir araya getirilen Can ve Dolan ailesi fertleri Hacılar Ailesi Dernek Başkanı Tayfur Dolan ve aile fertlerinin gayretleriyle düzenlenen barış törenine Hazro İlçe Kaymakamı Salih Sak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Sinan, Nurşin şeyhleri ve kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış töreni öncesi konuşan Hacılar Ailesi Dernek Başkanı Tayfur Dolan, "Bugün burada bulunmamızın nedeni amca oğlumuz Recep Can Sevgili'nin ölümünün 40'ıncı günü anısına mevlit okutulması ve bunun yanı sıra 46 yıldır süren bir husumetin barışla sonlandırılmasıdır. Nurşin Şeyhlerimizin teklifi ve kanaat önderlerimizin girişimleriyle Hacılar Ailesi Derneği olarak barış kararı alındı. Umarız ilçemizde ve bölgemizde hacılar ailesi örnek alınarak bu tür husumetlere son verilir. Husumetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Buraya kadar gelip bu barışa katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından aile bireyleri aralarındaki husumet Kur'an-ı Kerim'e yemin edip altından geçtikten sonra okunan dualarla sonlandı. Aile fertleri barıştıktan mevlit yemeği verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı

Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı

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Haber: Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı - Haberler
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