Diyarbakır'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 12 yıl önce Kömürtaş Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K'yi (50), aynı mahalledeki ikametine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

M.S.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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