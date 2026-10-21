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Narin Güran'ın ağabeyi ve amcası Özgür Özel'le görüştü! Davadaki eksiklikleri anlattılar

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Narin Güran'ın ağabeyi ve amcası Özgür Özel'le görüştü! Davadaki eksiklikleri anlattılar
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Diyarbakır'da 2024'te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran ve amcası Ömer Güran, Ankara'da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Türkan Elçi'yi ziyaret etti. Davadaki hukuki eksiklikleri anlattıklarını belirten Baran Güran, Özel'in dosyaya vakıf olmasının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

  • Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran ve amcası Ömer Güran, Ankara'da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.
  • Görüşmede Narin Güran davasındaki hukuki eksiklikler ve yargılama sürecine ilişkin itirazlar Özgür Özel'e iletildi.
  • Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı; Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise bozdu.
(ANKARA)

Diyarbakır'da 2024'te cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran ve amcası Ömer Güran, YENİ Parti Milletvekili Türkan Elçi ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, amcası Ömer Güran ve YENİ Parti Milletvekili Türkan Elçi ile Ankara'da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

DOSYADAKİ EKSİKLİKLERİ ANLATTILAR

Görüşmede, Narin Güran davasında yaşandığını belirttiği hukuki eksiklikleri ve yargılama sürecine ilişkin itirazlarını Özel'e anlattıklarını aktaran Baran Güran, şunları kaydetti:

"8 yaşında hayattan koparılan canımız, kızımız Narin Güran'ın davasında yaşanan hukuki eksiklikleri, yargılama sürecinde karşılaştığımız adaletsizlikleri ve bir aile olarak yüreğimizde taşıdığımız tarifsiz acıyı kendisine anlattık. Biz daha meramımızı anlatırken Sayın Özel'in araya girerek dosyadaki eksiklikleri bizzat dile getirmesi, davamıza ne denli vakıf olduğunu görmek bizleri hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Çünkü biz artık yalnızca acımızın duyulmasını değil, Narin'imizin sesinin duyulmasını, yarım kalan hayatının ve toprağa gömülen hayallerinin unutulmamasını istiyoruz. Bir çocuğu toprağa vermenin acısı zaten tarifsizken, onun ardından adalet aramak zorunda kalmanın ağırlığını da omuzlarımızda taşıyoruz. Böyle bir mücadelede anlaşıldığımızı, dinlendiğimizi ve yalnız olmadığımızı hissetmek bizim için çok kıymetli.

Ayrıca, Diyarbakır Barosunun ağırlığını ve vakarını taşıyan, hukuka adanmış ömrüyle hafızalarımızda yaşayan rahmetli büyüğümüz Tahir Elçi'nin kıymetli eşi, Sayın Milletvekilimiz Türkan Elçi'ye de gönülden teşekkür ediyorum.

Kendisi de adalet arayışının, bir kaybın ardından geride kalan derin acının ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insan… Narin'imizin davasına ses olması, acımıza ve mücadelemize ortak olması bizim için tarifsiz derecede kıymetli. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Bir çocuğun yarım kalan ömrünün hesabının hukuk önünde eksiksiz sorulmasını istiyoruz. Narin artık aramızda değil. Ama onun küçücük ellerinden tutamasak da adalet mücadelesini sonuna kadar taşımaya söz verdik. Narin'in sesi susmayacak. Biz nefes aldıkça onun için adalet istemeye devam edeceğiz."

YARGITAY CEZALARI ONAMIŞTI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce de onamış, Yargıtay, diğer sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise az bularak "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hümderek bozmuştu.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBeşir:

kelin ilacı olsa önce kendi başına çalar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıResul Bey:

yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış hesabı.. ulan sizin değil o köyün hala orada duruyor olması bile başlı başına bir utanç

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Haber YorumlarıCengiz Sevgili:

çok bilmiş den akıl almışlar, cinayeti siyasi konuya çekiyorlar.Devlet cezalarını verdi kapandı.

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErkan Kara:

bi Özgür kalmıştı onuda tavvaf edin bakalım ne çıkacak suçlumu arıyorsunuz size suçsuz olanı ilk önce söyleyeyim Nevzat suçsuzdur muhtarın kurbanı oldu bu ülkede özgürden önde devlet var kanun var suçlular şu an hak ettikleri yerdeler

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Haber YorumlarıMurat Çevre:

Anlaşıldı Bunların niyeti başka .. Galiba İyi partiden den bir yere Aday olacaklar..Yani Yeni partiye de yakışır Al birini vur ötekine

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