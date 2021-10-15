'Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran' Paneli Çevrim İçi Gerçekleşti Yeni

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı panel Kırklareli Üniversitesi (KLU) ev sahipliğinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in de katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşti.

2021 yılının Yunus Emre'nin Vefatının 700., Hacı Bektaş-I Veli'nin Vefatının 750. ve Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yıl dönümüne gelmesi dolayısıyla UNESCO tarafından kutlama programına alınması üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla yayınlanan kararnameler ile 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş-ı Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmiş ve bu sayede ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin de üyesi olduğu TÜB tarafından, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından olan bu büyük Anadolu bilgelerinin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması için 'Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran' konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU ve TÜB Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR yaptı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN gerçekleştirdiği açılış konuşmasında "Değerli Hocalarım, kamu kurumlarımızın değerli yöneticileri ve öğrenci kardeşlerim, hepinizi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi adına saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu önemli paneli organize eden ve bizleri bu platformda bir araya getiren Trakya Üniversiteler Birliği'ne, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'na, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yöneticilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin bildiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş-ı Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak anılması kararlaştırılmıştır. Yunus Emre'nin Vefatının 700., Hacı Bektaş-ı Veli'nin Vefatının 750. ve Ahi Evran'ın doğumunun 850. yıl dönümünde tüm dünyada ve Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde güçlü bir şekilde anılması bizleri hem gururlandırmakta hem de Türk dili, tarihi, kültürü ve medeniyeti bakımından birçok önemli yere sahip olan büyük şahsiyetleri ve Anadolu'nun hikmet rehberlerini tanıtma görevi yüklemektedir" dedi.

Rektör ŞAHİN konuşmasında ayrıca "'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' sözleriyle Hacı Bektaş-ı Veli, "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır" deyişiyle Yunus Emre, "Eline, beline, diline sahip ol" öğüdü ile Ahi Evran asırlardır inanç, yaşam ve ahlak anlayışının yer tutmasına ve nice gönüllere girmesine vesile olmuştur" sözlerine yer verdi ve "Bu anlamda 'Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran' Paneli ile dini-tasavvufi kimlikleriyle de ön plana çıkan büyük şahsiyetlerin genç nesillere daha iyi tanıtılacağı için büyük kıvanç içerisindeyim. Panelde emeği geçen herkese ve değerli konuşmacılara teşekkür eder, panelin hayırlara vesile olmasını dilerim. Herkesi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlarım" dedi.

Son olarak TÜB Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Rektör ŞENGÖRÜR, "UNESCO'nun Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı uluslararası anma programına dahil etmesi ve buna istinaden 2021 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kararnameler vasıtasıyla medeniyetimizin bu üç büyük şahsiyeti için anma yılı ilan edilmesi çok önemli bir gelişmedir. Düzenlediğimiz bu anlamlı panelin, Trakya Üniversiteler Birliği'ne mensup üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ve yenileri için teşvik edeceğini umuyorum" dedi.

Ardından sunuculuğunu KLU Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre OZAN'ın, Moderatörlüğünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ'un yaptığı panel oturumuna geçildi.

Panelistlerden İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL, "Fütüvvetnamelerdeki Kıssaların Diliyle Ahilik" hususunda konuşurken, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim ŞAHİN, Yunus Emre'nin Hayatı ve Tesirleri konusunda sunumda bulundu. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri MADEN ise 'Hikmet Kapısı Hacı Bektaş Veli'nin Hayatı, Eserleri ve Fikirleri' konu başlığı altında katılımcıları bilgilendirdi.

TÜB etkinlikleri kapsamında Kırklareli Üniversitesi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan panel, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri