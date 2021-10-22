- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Oş İmam Hatip Lisesi ve Oş Üniversitesi'ne ziyaret

OSH - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan'da Oş İmam Hatip Lisesi ve Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Programının ikinci gününde başkent Bişkek'ten Oş iline geçen Erbaş, Oş İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Yetkililer ve öğrenciler tarafından karşılanan Erbaş, okulla ilgili bilgi aldı ve öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret eden Erbaş, Rektör Prof. Dr. Kudayberdi Kocobekov, Fakülte Dekanı Zaylabidin Acımamatov ve öğrenciler tarafından karşılandı. Erbaş, Türkiye'nin özellikle din eğitimi noktasında öğrenci yetiştiren iki okulunun bir benzerinin Oş şehrinde olmasının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Hem imam hatip lisesinin hem de ilahiyat fakültesinin gelişmesine her zaman katkı sağlamayı arzu ettiklerini belirten Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1993 yılından bu yana nasıl birlikte güzel faaliyetler yaptık ise bundan sonra da inşallah bu faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye ve Kırgızistan olarak doğru dini bilginin yaygınlaşmasında, Kur'an ve sünnete dayalı bilginin

gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize öğretilmesinde büyük bir gayret içerisindeyiz."

Oş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kocobekov, İlahiyat Fakültesi'nin 1993'te açıldığını ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle faaliyetine devam ettiğini belirterek, desteklerinden dolayı TDV'ye teşekkür etti.

Erbaş'a ziyaretinde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk eşlik ediyor.